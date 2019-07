ADDIO A MIMMO BOVA, EX PARLAMENTARE DELL’ULIVO

DI PEPPINO CALDAROLA

E’ morto Mimmo Bova, ex sindaco di Roccella Jonica, città bellssima, ex parlamentare dei Ds e dell’Ulivo. Siamo stati molto amici. Dal 2001 al 2008 eravamo seduti, con Salvatore Buglio e altri compagni, l’uno vicino all’altro. Per sette anni abbiamo sempre pranzato assieme. Mimmo era ironico, disincantato, pessimista ed è stato nel mio cuore anche dopo che entrambi abbiamo lasciato la Camera. Aveva avuto gravi problemi di salute, amava la politica ma non accettava un certo facilismo dei Ds proseguto con il Pd. Mi piacevano le sue telefonate di questi anni. Brevi, ironiche, piene di affetto. Pochi possono capire come ci si sente ad essere comunisti, se non si è provata la solidarietà che si stabiliva con persone come Mimmo. Mi invitò per un dibattito a Roccella ed io al mattina dopo , all’alba, andai al bar a chiedere un caffè ma quando cercai di pagare mi dssero :”No, ci pensa Mimmo”. Io un compagno così non lo dimenticherò mai anche perché, pur nella sua unicità, un compagno così ha sempre attraversato la mia vita. Ecco perchè, se mi chiedete di dire che non sono un comunista italiano, vi mando affanculo.