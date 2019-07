LA GRECIA È LONTANA

DI CLAUDIA BALDINI

Rizzo, perenne segretario del PC (mi dispiace che la gente pensi che siano questi i comunisti) scrive insieme a Fusaro, pure Cremaschi, Alboresi ( inopinatamente PCI ) ecc… di “cocente sconfitta” di Siriza, di “tramonto di Tsipras”, esattamente le stesse parole con cui la destra italiana parla nei suoi giornacci del risultato elettorale greco. Ha vinto la destra, lo so purtroppo ed in questo ci assomigliamo poichè premiamo chi (loro in modo drammatico, noi più lentamente) la politica e la corruzione che ci hanno rovinato.

Ma siamo ben lontani dalla Grecia e dal valore di un leader, Tsipras che si è caricato un fardello non suo, ben sapendo di rischiare carriera e sconfitta.

Quanto mi piacerebbe avere perso il 4 marzo con una Sinistra al 31%!!!

Da lì Syriza può fare una forte opposizione in Parlamento e in piazza.

Chiami Rizzo i suoi 0, in piazza, nemmeno insieme raggiungeremmo la soglia!

Syriza con Tsipras è il maggior partito di sinistra e anche dei centro sinistra europei.

Avercelo un Tsipras, l’unico che poteva assomigliargli è andato a riesumare la CGIL.

Landini non ci abbandonare!