DI GIORGIO DELL’ARTI

IN PRIMA PAGINA

● Maltempo al Nord e al Sud, bagnanti evacuati via mare, foreste abbattute ecc. ● La Lega ha preso soldi da Mosca? Lui smentisce e querela ● Atlantia prepara un’offerta su circa il 30% di Alitalia ● La morte di Valentina Cortese ● La morte di un operaio dell’Ilva ● Il Vaticano apre le tombe in cui si sospetta possano esserci i resti di Emanuela Orlandi ● Rimpasto: il leghista Fontana agli Affari europei, la leghista Locatelli alla Famiglia ● Terzo tremito della Merkel ● Anche se ha evitato la procedura d’infrazione, l’Italia è, dal punto di vista della crescita economica, agli ultimi posti in Europa ● La von der Leyen promette salario minimo, parità tra uomini e donne e misure sull’ambiente ● L’ambasciatore britannico a Washington si dimette ● I maturandi italiani sono ignoranti, non capiscono quello che leggono e la cosa è ancora più grave al Sud

Clamoroso

Percentuale di americani nel mondo: 6%. Percentuale di americani che fanno parte della popolazione obesa del mondo: 34% [Medusa newsletter].

Titoli

Corriere della Sera: Un audio da Mosca / «Fondi alla Lega» / È scontro con i 5s

la Repubblica: Ombre russe sulla Lega

La Stampa: Tra i contatti di Salvini / anche l’oligarca russo / sanzionato da Usa e Ue

Il Sole 24 Ore: Allarme Fincantieri: mancano 6mila tecnici

Il Messaggero: Soldi da Mosca, lite M5s-Lega

Il Giornale: Allarme ignoranza

Qn: La Riviera devastata

Il Fatto: Lega, dalla Russia con gasolio

Libero: L’auto elettrica è una fregatura

La Verità: «Psicologa dei finti abusi fa togliere / una bimba alla madre e poi l’adotta»

Quotidiano del Sud: Sanità, in Veneto 13.441 / dipendenti più della Puglia

il manifesto: Zitti e Mosca