Blocco navale atto di guerra. A chi? Storia e popoli

Il ‘blocco navale’ italiano evocato da alcune parti politiche per fermare, manu militare, l’immigrazione clandestina. Sparata politica senza rapporto con la realtà dei 4000 chilometri di coste e dei numeri della presunta ‘invasione’: 3073 migranti quest’anno, dati ministero degli interni, 248 quelli su navi Ong. Le considerazioni tecnico militari del generale Roberto Bernardini alcuni giorni fa. Oggi alcuni dei ‘blocchi navali’ nella storia, raccontatati da Giovanni Punzo. Blocco di merci in genere, ma sempre per colpire uomini. Il blocco navale resta essenzialmente un atto di guerra o, in determinati casi, di guerra condotta per mezzo di pesanti sanzioni economiche come l’embargo su determinate merci strategiche o di guerra ‘commerciale’, pratica invece diffusa più di quanto si creda. Altro aspetto però è che non sempre un blocco, o un embargo, hanno ottenuto da soli i risultati sperati e la storia ne fornisce innumerevoli esempi a partire dall’antichità… CONTINUA SU REMOCONTRO: