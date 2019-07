Cent’anni di memoria, sotto i cieli d’Ogliastra

Un racconto e una mostra fotografica, viatico per un viaggio in Ogliastra, “terra de prata”, terra d’argento. Forse non scoprirete il segreto dei suoi centenari… ma potrete leggere, sui loro volti, un secolo di storia. E chissà che non incontrerete il dio che, dall’alto del Gennargentu, da sempre li protegge. Magari, poi, provate a invocarne, anche per voi, la benedizione. “Se volate a ottomila metri in un giorno senza nuvole, e se il vostro occhio è allenato a visioni in alta quota, l’Ogliastra vi appare un Continente tutto verde e blu, fra montagne e colline sporgenti dal mare”. Comincia così “Il cielo d’Ogliastra”, affascinante racconto di Giacomo Mameli, che accompagna l’ultimo viaggio fotografico di Pietro Basoccu fra i “Centenari” della sua terra. Perché terra di centenari è l’Ogliastra. Il consiglio è di incamminarsi lungo i suoi sentieri, lasciarsi catturare dalla sua bellezza, perdersi, anche… magari riuscirete a scoprire il segreto della lunga vita della sua gente… CONTINUA SU REMOCONTRO: