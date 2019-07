FRANCESCA SPANO’

Se la tanto richiesta crociera sul Mediterraneo vi sembra troppo banale, sta per arrivare la soluzione alternativa che fa per voi. Il turismo, infatti, apre agli itinerari sul Mar Caspio, misterioso e poco frequentato e oggi pronto a essere scoperto. Con i suoi 371 000 km² di superficie, questo bacino endoreico è davvero enorme e tocca ben cinque nazioni: la Russia, il Kazakistan, il Turkmenistan, L’Azerbaijan e il nord dell’Iran. Esattamente le destinazioni che negli ultimi anni hanno solleticato l’attenzione di tantissimi viaggiatori in cerca di bellezze insolite.

Ma è davvero un mare?

No, ma la sua salinità e la vastità ne hanno valso l’appellativo. Certo è che si tratta del bacino di acqua chiusa più grande della terra. Oggi, dopo anni di racconti e leggende su questo tratto di globo, intanto, ha deciso di mostrarsi al mondo e permettere il passaggio di crociere di lusso.

Dettagli e curiosità

La gigantesca imbarcazione che lo solcherà è attualmente in costruzione e dovrebbe permettere la permanenza di 310 passeggeri su 155 cabine. La location dove il progetto è in cantiere è Astrakhan, città russa affacciata sul Volga, ma non è nota la data del varo e l’annesso itinerario. Quel che si sa è stato confermato dalla Moscow River Shipping Company e riguarda la durata della crociera che sarà di circa una o due settimane con fermate nei porti di Azerbaijan, Russia, Kazakhstan, Turkmenistan e Iran. In più, la particolare forma della nave, le permetterà anche di navigare nei fiumi interni della Russia e alternare crociere sul mar Caspio in inverno e crociere fluviali sul Volga, e tra Mosca e San Pietroburgo durante l’estate.

https://www.travelglobe.it/news/il-turismo-riparte-dal-mar-caspio-dove-si-potra-andare-in-crociera/?fbclid=IwAR0WhosaMu6LadFbe_sPNL8XUgUHWD9UJUaP7VlIgKn-a9hnxqOTvJ-kitM