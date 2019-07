La comandante Carola, Parigi e l’italianità offesa

Massimo Nava su una vicenda divisiva vissuta spesso più di pancia che di testa. La cittadinanza onoraria concessa alla comandante della SeaWatch Carola dal municipio di Parigi, probabile schiaffo a Salvini. Ma anche le mancate onoranze francesi ai “passeur” che da Ventimiglia alla Savoia hanno aiutato clandestini a passare il confine e sono invece stati arrestati. I diritti umani si difendono senza se e senza ma. E’ questo il messaggio della Francia a quanti pensano che chi muore in mare per fuggire da guerre e carestie meriti un soccorso condizionato o addirittura non lo meriti affatto. Tutto questo non c’entra con i problemi dell’immigrazione, il corretto controllo dei flussi, i rimpatri e i respingimenti. Tutto questo viene prima di qualsiasi politica, tollerante o meno, rigorosa o meno… CONTINUA SU REMOCONTRO: