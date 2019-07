LA VITA È SACRA, ANCHE QUELLA DEI MIGRANTI

DI FRANCESCO CAMPANELLA

Il senatore #Salvini sfrutta la #sofferenza e coltiva la #paura per tirarne fuori consenso

È certo che gli altri stati europei devono fare la propria parte nell’accoglienza. Hanno un sacco di cittadini provenienti dalle loro vecchie #colonie, ma possono e devono fare di più per i #migranti arrivati in questi anni e per quelli che arrivano ancora.

È certo che tutti gli stati europei (anche l’Italia) devono fare il possibile per rimuovere le ragioni di fuga dall’Africa. A cominciare dallo smettere di sfruttarla (anche l’Italia).

È certo che tutti poveri vanno aiutati (bianchi e neri, cristiani islamici.

È certo che non basta salvare le #persone dal mare, ma bisogna salvarle anche abbraccio della #malavita e dallo #sfruttamento.

La grande e cattiva stupidaggine è mettere i #poveri l’uno contro l’altro: in mare le persone vanno salvate sempre e non possono essere lasciate prigioniere in #Libia. Siamo tutti umani.

Non dobbiamo cadere nella trappola di trattare la vita delle persone come oggetto di polemica politica.

La vita è sacra.