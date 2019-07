DI STEFANO FASSINA

Sottoscrivo l’appello degli occupanti dell’ex edificio scolastico Don Calabria di via Cardinal Capranica a Primavalle: Presidente della Regione Lazio, Sindaca d i Roma, Presidente del XIV Municipio e Prefetta di Roma ascoltino. Siamo di fronte a un enorme dramma sociale, diffuso purtroppo in ogni quadrante di Roma. Sgomberare senza predisporre un’adeguata soluzione alternativa aggrava tutti i problemi. Si sradicherebbero faticosissimi processi di integrazione, innanzitutto scolastica, e si peggiorerebbe il quadro della sicurezza della nostra città. Le occupazioni vanno superate con l’ampliamento dell’offerta di edilizia popolare, da realizzare attraverso un piano nazionale, regionale e comunale. L’Italia è enormemente carente di case popolari e la Capitale confina oltre 12.000 in infinita lista di attesa. Regione Lazio e Comune di Roma si mobilitino sul Governo nazionale, invece di accodarsi a affrontare il dramma delle occupazioni come questione di ordine pubblico. Saremo a fianco degli occupanti di via Cardinal Capranica. Non si possono fare sgomberi senza definire prima soluzioni alternative vivibili per le famiglie occupanti.