FERROVIE SCEGLIE ATLANTIA COME PARTNER PER ALITALIA

DI GIORGIO DELL’ARTI

In prima pagina

● Ferrovie sceglie Atlantia (Benetton) come partner per Alitalia ● Salvini riceve le parti sociali al Viminale, Conte lo attacca ● Savoini non risponde ai magistrati ● Butta dal balcone la figlia di sedici mesi ● Si è costituito l’uomo che ha sparato all’ex moglie ● Chiara Appendino licenzia il suo vice ● Cala il debito pubblico ● L’India rimanda il lancio verso la Luna ● È caccia in Trentino all’orso M49 ● Al Tour de France Viviani beffato in volata

Clamoroso

Numero di bombe della Seconda guerra mondiale che giacciono inesplose sul suolo italiano: centomila [Il Fatto, citando un documento della Difesa americana].

Titoli

Corriere della Sera: Conte, doppia sfida a Salvini

la Repubblica: Fuggi fuggi da Moscopoli

La Stampa: Manovra e fondi russi / Salvini ignora Conte

Il Sole 24 Ore: Manovra, Conte e Salvini ai ferri corti

Il Messaggero: Manovra, duello Conte-Salvini

Il Giornale: A un passo dal crac

Qn: Salvini sfida Conte, la solita rissa

Il Fatto: Salvini ostaggio / di Savoini & Siri

Libero: Il calvario di Salvini

La Verità: L’uomo di Mosca cacciato dai massoni

Quotidiano del Sud: Il patto scellerato fra Stato / e chi ha svenduto il Sud

il manifesto: Montagne russe