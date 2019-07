LA TOSCANA CHIEDE A ROCHE E NOVARTIS 43MILIONI DI EURO

DI ENRICO ROSSI

La Toscana chiede a Roche e Novartis 43 milioni di euro.

Avevamo già mandato una diffida alle due aziende farmaceutiche, indicando anche l’Iban della Regione per effettuare il bonifico di risarcimento danni. Finora non hanno pagato, quindi faremo un’azione legale per riavere quanto dovuto. La vicenda è quella dei farmaci Avastin e Lucentis utilizzati per la cura di una malattia oculistica. Per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato le due multinazionali hanno favorito, con mezzi e finalità illecite, l’uso esclusivo negli ospedali del più costoso farmaco Lucentis (550 euro a iniezione), scoraggiando l’impiego del più economico Avastin (20-30 euro a iniezione). Dopo la pronuncia del Consiglio di Stato non ci sono più scuse e la sanità toscana deve essere risarcita.