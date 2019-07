SALVINI E’ CONVINTO CHE SI PREPARA UN GOVERNO M5S-PD BENEDETTO DALL’EUROPA

DI GIORGIO DELL’ARTI

In prima pagina

● Conte scrive a Repubblica: «Se cade il governo non mi presterò a operazioni ambigue». Salvini è convinto che si prepara un governo M5s-Pd benedetto dall’Europa. «Il M5s su Ursula von der Leyen ha tradito. Però rischiano di farsi male». Veto di Renzi, Giorgetti sarebbe pronto a dimettersi ● È morto Andrea Camilleri ● Salvini potrebbe perdere il seggio di senatore in Calabria. Resterebbe comunque senatore del Lazio, ma la maggioranza avrebbe a questo punto due soli voti di vantaggio a Palazzo Madama perché in Calabria subentrerebbe a Salvini un’esponente di Forza Italia. ● Anche l’avvocato Meranda è indagato nell’inchiesta sui rubli alla Lega. Conte fa sapere che riferirà al Senato. Salvini continua a non volersi presentare in Parlamento ● Sale tra i repubblicani d’America la popolarità di Trump ● Due ragazzi su tre al Sud sono senza lavoro ● Blitz antimafia tra Palermo e New York, 19 arresti ● El Chapo condannato all’ergastolo negli Stati Uniti ● Una petroliera è sparita e riapparsa nello Stretto di Hormuz ● C’è un’inchiesta della Commissione Ue contro Amazon ● Violenza sulle donne, il Codice Rosso è legge ● De Ligt firma per la Juventus, De Rossi ha scelto il Boca Juniors

Clamoroso

Affamati nel mondo: 820 milioni. Sovrappeso nel mondo: 2 miliardi (ultimo rapporto Fao) [Paci, Sta].

Titoli

Corriere della Sera: Salvini-Di Maio / è sfida totale / sul caso Russia

la Repubblica: La difesa di Salvini / “Tutte balle”

La Stampa: Salvini: M5S / senza dignità / In questo modo / si fanno male

Il Sole 24 Ore: Manovra, Conte apre / al workshop / con le parti sociali

Il Messaggero: Caso Russia, Conte sfida Salvini

Il Giornale: Il bluff del ribaltone

Qn: Alotlà a violenze e porno vendette

Il Fatto: Salvini si isola in Europa e frega / Giorgetti. Che è pronto all’addio

Libero: I quattro dell’Ave Maria

La Verità: Perquisiti i traffichini di Mosca

Quotidiano del Sud: Senza perequazione / sipario sull’autonomia

il manifesto: Il rosso e il noir