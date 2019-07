I BAMBINI DI BIBBIANO NON SI TOCCANO E NON SI COINVOLGONO

DI VANNI CAPOCCIA

Solo per la presenza di bambini un fatto di cronaca dovrebbe imporre grande prudenza nel trattarlo. Ancora di più dovrebbe succedere di fronte a bambini in difficoltà provenienti da famiglie problematiche come succede a Bibbiano.

Invece c’è chi si è gettato su questa storia cercando di coinvolgervi il Partito democratico che non c’entra assolutamente nulla. Gli stessi inquirenti hanno specificato che il sindaco del Pd è coinvolto solo per la locazione di un immobile a loro parere irregolare, che se anche venisse provata non lo coinvolge nella gestione dei bambini e degli affidi.

Chiamare il Pd partito di Bibbiano è già ignobile perché tenta di marchiare un partito e i suoi militanti di una colpa infamante: i magistrati stanno indagando su bambini tolti alle famiglie d’origine per darli in affido senza le dovute cautele. Lo è ancora di più perché per farlo tira dentro la lotta politica bambini in grave difficoltà, speculando sulla loro difficile situazione per mettere in cattiva luce un avversario politico.

Ora è partita una querela del Pd contro Di Maio perché lo ha definito partito di Bibbiano. A mio parere ogni responsabile del Pd di ogni regione o comune dovrebbe farlo contro chiunque nella loro regione o comune abbia tentato o tenti di fare la stessa cosa, perché l’associazione tra i fatti di Bibbiano e il Pd è veramente infamante.