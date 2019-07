ALTRI SBARCHI A LAMPEDUSA

DI ANGELA CAPONNETTO

‪Quarto sbarco di persone migranti in Sicilia in 24 ore. Dopo i 2 ieri a Lampedusa con 44 e 5 persone, un’altra barca con 29 (tra cui 11 donne e 3 minori ) è stata soccorsa dalla nostra Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera .

Altri 33 sono sbarcati e fermati mentre tentavano la fuga davanti i bagnanti in una spiaggia dell’agrigentino dove si ancora si cercano i 20 scomparsi, sbarcati ieri con altri 27.

Circa 150 in tutto quelli rintracciati e registrati

(Foto repertorio di un barchino individuato la settimana scorsa)