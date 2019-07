DI SANDRO RUOTOLO

Uggiano La Chiesa è un piccolo e bellissimo paese alle porte di Otranto, nel leccese. È un paese che accoglie migranti e non li respinge, è un paese che, colpito dalla decisione del governatore leghista del Friuli di togliere lo striscione per Giulio Regeni, decide di esporne uno sui balconi del suo Municipio. Noi non saremo mai come loro. Noi restiamo umani e vogliamo verità e giustizia per un giovane ricercatore torturato e ucciso in Egitto dai servizi segreti di quel paese. Oggi Uggiano è ancora più bella.