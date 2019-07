DI ENRICO ROSSI

I fascisti di Forza Nuova hanno esposto i loro vergognosi striscioni davanti alla sede della Regione Toscana, dicendo falsità e seminando odio e razzismo, come nel loro costume e nella loro aberrante ideologia.

Vale solo la pena di ricordare che i fondatori di FN sono Roberto Fiore, condannato per il reato di associazione sovversiva e banda armata, e Massimo Morsello, membro dei NAR e anch’egli condannato per gli stessi reati.

Questi pericolosi fascisti, eredi diretti dei terroristi neri, ora dichiarano che Salvini cavalca i loro temi e fanno la guardia del corpo ai suoi comizi.

Infatti, i contenuti degli striscioni contro la legge della Toscana che protegge le persone più povere e bisognose, senza distinzioni di razza, di provenienza e di status, sono gli stessi che la propaganda salviniana contro i migranti propala quotidianamente.