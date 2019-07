CONSUMI IN CALO. UN MILIARDO DI VENDITE IN MENO NEL 2019

DI PATRIZIA ING. LASSANDRO

Il 2019 sarà l’anno nero per il commercio, stando a quanto riportato dalle stime rese ufficiali da Confesercenti. L’anno si concluderà con un – 0,4%, pari a un miliardo in meno rispetto all’anno 2018. Il dato peggiore negli ultimi quattro anni. Sono 32 mila i negozi che sono stati chiusi fino ad oggi e si prospetta che nei prossimi mesi saranno almeno 5mila le attività commerciali destinate a scomparire. Questo sembrerebbe dovuto a un calo di quasi 2530 Euro della spesa media delle famiglie italiane. La crisi purtroppo non ha colpito solo le famiglie meno abbienti ma anche il ceto medio ed è diffusa omogeneamente in tutta Italia. Infatti, in Lombardia i consumi si sono ridotti del 3,5%, nel Veneto del 4,4% ed in Calabria del 4,8%. Si spende anche di più su internet dove i prezzi a volte appaiono essere più competitivi. I piccoli negozi non possono battere queste multinazionali e per questo chiudono con il ritmo di uno su due. L’auspicio è che un consistente intervento politico porti ad un sostanziale aumento del potere d’acquisto dei cittadini unitamente a un taglio del carico fiscale per far ripartire l’economia italiana.