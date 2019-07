DI GIORGIO DELL’ARTI

Clamoroso

Dal 2008 al 2017 gli omicidi in Italia sono diminuiti del 43 per cento. Nello stesso periodo gli ergastolani sono aumentati del 25 per cento [Feltri, Sta].

In prima pagina

● Le morti di Francesco Saverio Borrelli, Ágnes Heller, Ilaria Occhini, Mattia Torre ● Zaia e Fontana attaccano Conte sull’Autonomia: «Se continua questa farsa non firmiamo». Appuntamenti chiave per la sopravvivenza del governo: mercoledì prima Conte e poi Salvini parlano alla Camera della cosiddetta Moscopoli. Giovedì vertice sul testo definitivo della legge che regolerà le autonomie di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Gli analisti concordi: il vero avversario di Salvini adesso è Conte. ● Salvini chiede che i capi della rivolta di sabato sera contro il cantiere dell’Alta Velocità a Chiomonte in Val di Susa siano arrestati. Il M5s non replica e condanna ogni forma di violenza. ● Haftar lancia «l’ora zero» dell’offensiva su Tripoli ● Salvini scrive alla Francia: «L’Italia non è il campo profughi d’Europa». Oggi non si presenterà alla riunione europea di Parigi sui migranti ● Abe vince le elezioni in Giappone, avrà una forte maggioranza, ma non sufficiente a cambiare la Costituzione ● Luca Parmitano è sulla Stazione Spaziale Internazionale ● Medici Senza Frontiere e Sos Méditerranée tornano a salvare i migranti nel Mediterraneo ● La Lega sale al 35,6% nei sondaggi, M5s stabile al 17% ● Berlusconi condannato per aver dato del «fallito» a Soru ● Nel Pd è scoppiato un caso Faraone: renziani e zingarettiani litigano ● Amadeus condurrà Sanremo: lo conferma Fiorello ● Cento chili d’oro in lingotti sequestrati all’aeroporto di Heathrow ● Larissa, figlia di Fiona May, ripete l’impresa di sua madre e vince l’oro nel salto in lungo agli Europei Under 20 ● Bronzo di Detti nei 400 stile libero ai Mondiali di nuoto ● Alaphilippe potrebbe anche perdere il Tour, lo incalzano Pinot e Bernal

Titoli

Corriere della Sera: «Autonomia vera al Nord»

la Repubblica: Conte, bersaglio grosso

La Stampa: Strappo sull’autonomia / Il Nord: non firmeremo / Conte pronto a trattare

Il Sole 24 Ore: Professionisti / e imprese / alla roulette / delle pagelle fiscali

Il Messaggero: Scontro sui fondi alle Regioni

Il Giornale: Il Nord licenzia Conte

Qn: Verso il sì alla Tav, furia antagonista

Il Fatto: Autonomia light: ecco le prove / del Sì leghista a Conte e 5stelle

Libero: Salvini primo grazie ai nemici

La Verità: Tutte le querele dietro la fuffa del Rubligate

Quotidiano del Sud: Il cuore mette radici ovunque