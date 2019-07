ARRESTATO IL SINDACO DI APRICENA PER PRESUNTI ILLECITI NELLA GESTIONE DEGLI APPALTI

DI PATRIZIA ING. LASSANDRO

La procura di Foggia ha svolto una lunga e oculata indagine che ha condotto all’arresto del primo cittadino del comune di Apricena in provincia di Foggia. Le accuse che gli sono state rivolte sono di peculato, abuso d’ufficio e concussione. Insieme a lui sono finiti in manette un assessore e un noto imprendi tore locale. Gli inquirenti sembrerebbero aver individuato nel febbraio del 2018 un illecito relativo a un appalto ove il sindaco avrebbe consigliato a un componente del proprio staff di ritirarsi dalla gara pubblica al fine di far vincere un altro candidato.