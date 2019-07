DI GIORGIO DELL’ARTI

In prima pagina

● Un incendio doloso ha bloccato l’Alta velocità e spaccato in due l’Italia. Rivendicazione degli anarchici: «È stato un gesto d’amore e di rabbia» ● Toninelli licenzia con una mail l’unico esperto favorevole alla Tav. Salvini lo attacca: «Così non ci siamo» ● Autonomia: Zaia parla con il Corriere della Sera e invita a un conclave: «Il governo, secondo legge, faccia una proposta. Poi ci chiudiamo in una distanza». E: «Su questo ci può essere il big bang del governo, ma non quello del Veneto: l’autonomia la chiederemo sempre». ● Gli studenti del Sud hanno superato la maturità con voti nettamente più alti di quelli del Nord. Rovesciati i test Invalsi, è il solito problema dei professori meridionali di manica molto più larga ● Di Maio stravolge la regola dei due mandati introducendo il “mandato zero” ● Le intercettazioni in cui Arata si vanta di aver convinto Salvini a nominare Siri sottosegretario ● Unicredit sta preparando il taglio di 10 mila dipendenti. Lo scrive Bloomberg, Unicredit non nega ● Arrivano a 1,4 milioni le domande per il reddito di cittadinanza ● L’Iran dice di aver arrestato 17 spie addestrate dalla Cia ● Haftar all’attacco con le armi di francesi, russi e egiziani. Razzi sull’aeroporto di Tripoli, voli sospesi ● Formigoni lascia il carcere e va ospite da un amico ai domiciliari ● Trattativa Stato-mafia, Mannino assolto anche in Appello ● Di Pietro in lacrime alla camera ardente di Borrelli ● Argento del fioretto femminile ai Mondiali di scherma ● È partito il razzo indiano diretto sulla Luna ● È morto Yukiya Amano, il

direttore generale dell’agenzia Onu per l’energia atomica ● Cristiano Ronaldo non sarà processato per stupro negli Usa ● Per avere Neymar il Real offre al Psg 90 milioni più Bale

Clamoroso

Cani obesi in Italia: cinque milioni [Meroni, Libero].

Titoli

Corriere della Sera: Sabotaggio, treni nel caos

la Repubblica: L’Italia paralizzata / il governo anche peggio

La Stampa: L’Italia spezzata dagli anarchici

Il Sole 24 Ore: Le imprese: autonomia / per più efficienza, / ma va tutelata l’unità

Il Messaggero: Un attentato blocca la Tav

Il Giornale: Più cretini che anarchici

Qn: Governo sbugiardato, il lavoro cala

Il Fatto: Gratti Siri / e Giorgetti / ed escono / B. & Letta

Libero: Camera ardente

La Verità: Pronto il ribaltone per far fuori Salvini

Quotidiano del Sud: Basta balle

il manifesto: I senza casa