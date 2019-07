DI MARIO PIAZZA

A mali estremi, estremi rimedi. Oppure no?

Il dilemma non è riconoscere la bontà di un antico proverbio presente in tutte le lingue del mondo, quanto invece riconoscere la situazione in cui versiamo come “male estremo”. Facciamoci aiutare da Cicerone:

“Mala tempora currunt sed peiora parantur” (corrono brutti tempi ma se ne preparano di peggiori). In assenza di fatti straordinari questo governo tirerà prossimamente le cuoia per essere sostituito da una coalizione veterofascista capeggiata dal Salvini e da una Meloni che consoliderà la maggioranza con il suo esiguo partitino di squadristi.

Escludendo gli asteroidi e le invasioni svizzere, l’unico fatto straordinario di cui potremmo disporre è un’alleanza tra PD e M5S, o meglio tra ciò che di essi rimarrebbe dopo una simile decisione. Un’ipotesi che appare lontanissima e che fa torcere gli intestini del buonsenso, ma proprio per questo è lecito considerarla un “estremo rimedio”.

Lo sapete che le volpi catturate dalle tagliole spesso non esitano a staccarsi la zampa a morsi pur di riguadagnare la libertà? Quasi sempre muoiono dissanguate ma non avevano altra scelta.