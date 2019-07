DI MICHELE PIZZOLATO

A volte viene da chiedersi se siamo su scherzi a parte. Il M5S ha realizzato eccellenti cose a governo; se è ripartita una stagione di riforme sociali (reddito di cittadinanza, salario minimo, decreto dignità…) dopo 40 anni di riforme neo liberiste si deve solo al M5S e a chi li ha votati. Il M5S sta resistendo duramente al federalismo dei ricchi, quello di Lega e PD, di Lombardia, Veneto ed Emilia, contro tutto il resto del paese contro il centro, contro il sud. Eppure ad essere premiata è la Lega: quella dei teatrini con le ONG e il PD sui migranti, quella dei sottosegretari indagati, quella dei Savoini, quella del federalismo contro il sud. Ed è da chiedersi il perché. E il perché non è nelle cose fatte, e non è nemmeno nella semplificazione ridicola ed autoassolutoria che sia colpa della comunicazione… la politica sono parole che diventano leggi, progetto: se non si sanno usare le parole non si è tanto pessimi comunicatori, si è pessimi politici. Il punto vero è che il M5S non riesce ad a imporre una egemonia politica – mediatica al governo. Hanno fatto apparire il teatrino sugli sbarchi l’unico tema!! Sbarchi non bloccati (Carola passa sotto il naso di Salvini) e nessun soldo in tasca agli italiani. E poi inanella una serie di indecisioni assolute su temi essenziali: giustizia per tutti (e il no all’autorIzzazione a procedere a Salvini? Errore Colossale). NO TAV senza se e ma (e ora? Boh, forse ci costa troppo…). 2 mandati regola seria per ricambio della politica (e ora? Mandato zero! Per favore …). Tentennamenti errori e cose ridicole che rischiano di neutralizzare l’ottimo lavoro del M5S. Il M5S ha ora una occasione vera per dimostrare agli italiani la propria pasta: bloccare la riforma autonomista della Lega e del PD. Bloccare la secessione dei ricchi di Lombardia e Veneto contro tutto il resto del paese. Ma devono combatterla fino in fondo. Senza tentennamenti.