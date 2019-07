Boris Johnson, ultimo premier del fu Regno Unito?

Commenti sul nuovo primo ministro britannico Boris Johnson, in genere incerti e segnati dal dubbio, pochi applausi di tifosi, vedi Donald Trump, e mille dubbi tra i non schierati che misurano a fatti. Tra la Brexit e il caos, l’ultimo Regno Unito prima di Inghilterra, e Scozia e Galles e un pezzo di Irlanda. «Nuovo primo ministro, ma potrebbe essere anche l’ultimo di un regno effettivamente unito», la premessa di Gwynne Dyer, giornalista canadese che vive a Londra e quindi sa, autore commenti di politica internazionale pubblicati in più di cento giornali di tutto il mondo. Il pessimismo di Dyer su Internazionale. «Johnson potrebbe farcela solo portando il regno Uniti fuori dell’Ue entro il 31 ottobre. Oggi giura che otterrà un accordo di uscita migliore di quello negoziato con Theresa May (che il parlamento ha rifiutato di convalidare per tre volte), ma l’Ue sostiene che non è possibile alcun nuovo negoziato. Potrebbe ricorrere al rimedio nazionale, ovvero alzare la voce in inglese, ma difficilmente funzionerebbe»… CONTINUA SU REMOCONTRO: