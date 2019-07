MOSCOPOLI: UN UOMO IN FUGA

DI LUCIO GIORDANO

E dunque non ci sarà. Alle stessa ora infatti, le 16.30 di oggi, l’attuale ministro dell’interno Matteo Salvini marcherà visita in parlamento perchè ha altro da fare. Un incontro, una riunione con. Non importa nemmeno sapere.

Di sicuro il rendez vous sarà con qualcuno più importante sia dell’Italia che degli Italiani tutti. Italiani che vogliono invece essere informati sui fondi russi alla lega, veri o presunti che siano. Niente da fare, purtroppo. I curiosoni di casa nostra non sapranno quindi il ruolo di Savoini nell’affare di Mosca, non sapranno se oltre alla corruzione internazionale, possa evewntualmente configurarsi anche il reato di alto tradimento. Almeno non ora.

Per scelta o perchè consigliato in questo modo, il segretario della Lega Nord per l’indipendenza della Padania, preferisce la fuga dalle istituzioni democratiche. Già, ma per quanto ancora riuscirà a fare lo slalom per scappare dalla propria versione dei fatti? Lo avevamo detto e scritto: stavolta Moscopoli non finirà come una bolla di sapone. Mascopoli, almeno, nell’indignazione degli italiani, non finirà in tempi brevi. Anzi. A naso siamo ancora all’inizio di un’inchiesta che, andando avanti, potrebbe riservare risvolti sorprendenti e forse non piacevoli per l’attuale ministro dell’interno.

Perchè è chiaro che i riflettori continueranno ad essere puntati per settimane e settimane su questa vicenda dai contorni oscuri, dalle bugie conclamate. Che magari non porterà a niente per mancanza di prove oppure potrebbe diventare una scandalo senza precedenti nella storia repubblicana del Nostro Paese. Almeno su questo, Salvini si rassegni. Sviare , puntare l’attenzione sui migranti, sui bambini emiliani, sulla caponata che è buona ma difficile da digerire , purchè la gente smetta di pensare al russiagate, non sarà possibile.

Insomma, il non vado in Parlamento a rispondere del nulla non attacca più. Si tratta di un semplice rinvio, un prendere tempo. In effetti e’ chiaro che Salvini, rinunciando ad esser presente, tende solo ad evitare ad oggi il fuoco incrociato delle opposizioni. Tende soprattutto ad evitare domande avvelenate sul ruolo del suo braccio destro Gianluca Savoini. E più passano i giorni più potrebbe essere impossibile scaricare il presidente di Russia- Lombardia, con sede in Via Bellerio a Milano, allontanando così i tanti dubbi con una semplice alzata di spallucce.