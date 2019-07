TOKIO. AAA CERCASI RIFORMA DALLA COSTITUZIONE ALLE SCALE MOBILI

DI PIO D’EMILIA

AAA…RIFORMA CERCASI -Dalla Costituzione alle Scale Mobili.

Abbandonata l’idea di approvare in fretta e furia la riforma costituzionale, il governo giapponese ha deciso di portarne avanti un’altra, meno complicata e politicamente delicata, ma altrettanto “storica”. Da oggi in molte stazioni di Tokyo si vedono questi cartelli “riforma delle scale mobili”. Basta rischiare l’osso del collo nella fila di destra: d’ora in poi sarà vietato (pardon, sconsigliato) correre sulle scale mobili. Tutti in fila, anzi, doppia fila, ma fermi.

A giudicare dalla reazione della gente, oggi, per Abe sarà dura portare a casa anche questa, di riforma. Gli resta l’aumento dell’Iva. Tutto il mondo è paese. Anche il Giappone è diventato un paese “normale”-.