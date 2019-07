‘Le armi per gli amici sauditi non si toccano’, veto di Trump e poi Kim

Trump mette il veto sulla legge che blocca la vendita di armi ai sauditi. Il blocco dei commerci di armamenti riguardava anche Regno Unito, Francia, Spagna e Italia. Trump aveva firmato vendite militari a Riad per 110 miliardi.

La Corea del Nord lancia 2 missili a corto raggio. Giappone: “Spiacevole”. Messaggio di Kim a Trump, “datti una mossa”. Una legge bipartisan approvata dal Congresso, i cattivi democratici ma anche una bella parte dei suoi repubblicani, che blocca la vendita di armi all’Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti. Embargo ‘Urbi et Orbi’, modello sanzioni contro il cattivissimo Iran, imposta a tutti il mondo, che riguardava anche il Regno Unito, la Francia, la Spagna e l’Italia con le sua bombe tedesche ma costruite in Sardegna, e qualcosa d’altro. Ma il presidente americano Donald Trump ha posto il veto. Lo ha annunciato la Casa Bianca in una nota, sostenendo che la legge approvata dal suo parlamento, «avrebbe indebolito la competitività degli Usa e danneggiato importanti relazioni con alleati e partner»… CONTINUA SU REMOCONTRO: