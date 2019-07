UCRAIANA VIVAIO NATO DI NEONAZISTI E I CAMERATI ITALIANI COI MISSILI

Le indagini sui moderni arsenali scoperti in Piemonte, Lombardia e Toscana, di chiara matrice neonazista con croci uncinate e le citazioni di Hitler trovate insieme alle armi. Qualcosa di molto più pericoloso di qualche nostalgico del nazismo, collezionista di armi, e accertati rapporti con formazioni neonaziste operative in Ucraina.Un missile di fabbricazione francese, 800 chili di peso, valore sul mercato nero poco meno di mezzo milione di euro. E’ stato rinvenuto al campo volo di Voghera-Rivanazzano. Altri armi e simboli nazisti trovati a Gallarate, e poi moderni arsenali scoperti in Piemonte e Toscana. Qualcosa di molto più pericoloso di qualche nostalgico del nazismo. Fabio Del Bergiolo, 60 anni, definiva i migranti, «scimmie» e «invasori dell’Europa» e preparava la sua guerra. Nascondeva un arsenale e materiale con simboli nazisti nella casa a Gallarate, nel Varesotto, dove viveva con l’anziana madre… CONTINUA SU REMOCONTRO: