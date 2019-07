A Cagliari il sindaco rimuove lo striscione per Giulio Regeni, a Torino il governatore del Piemonte aggiunge a quello per Regeni questo su Bibbiano. Che vergogna! Si, come diceva Pino Daniele, questa lega è una vergogna! Che la ragione torni ad albergare nel nostro Paese! Senza memoria non c’è speranza. Resistere, resistere, resistere all’onda nera.