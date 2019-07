DI GUIDO MELIS

https://www.alganews.it

Credo che dovremmo interessarci del degrado delle istituzioni. Non era mai, dico mai avvenuto nella storia d’Italia che un presidente del Consiglio, parlando in aula al posto del suo ministro, dicesse “non ho ricevuto informazioni dal ministro competente”. Come dire che il governo in quanto organo collegiale non esiste. Che il ministro non si coordina col presidente. Che il presidente è un fantasma. Che la costituzione è violata.

Nessun giornale, stando alla rassegna stampa, lo mette in prima pagina, ma ieri la democrazia italiana ha subito un durissimo colpo. Aspetto le proteste delle vestali della Costituzione piu bella del mondo…