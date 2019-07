CAGLIARI, VIA LO STRISCIONE ‘VERITÀ PER GIULIO REGENI’ DAL MUNICIPIO

Prima fu il governatore del Friuli a dire basta allo striscione ‘Verità per Giulio Regeni’. Per non strumentalizzare quella morte politicamente, si giustificò.

Dopo qualche giorno il primo cittadino di Sassuolo di fede leghista seguì le sue orme. E’ storia vecchia, disse e poi, in un centro storico non è certo un belvedere, impolverato com’è.

Oggi un altro striscione è finito tra i rifiuti. Non al Nord ma a Cagliari. Paolo Truzzu (FdI) fresco di nomina, ha fatto rimuovere da palazzo Bacaredda lo striscione appeso da Amnesty International nel 2016 e che guarda caso stava cadendo per poi aggiungere ‘Il Municipio non è lo stadio’. A denunciare il fatto una consigliera comunale dell’area progressista.

Ci sarebbe da domandarsi perché questa ricerca di verità e di giustizia dia così fastidio. Ma cos’ha fatto Giulio di tanto terribile da non trovare pace neppure da morto? Son passati tre anni dal suo assassinio.

Tre anni di silenzi omertosi che gridano GIUSTIZIA.

La ricerca di una verità che non arriva. E che la famiglia giustamente chiede. Anzi pretende. Perché un figlio non può uscire di casa un mattino per non farvi mai più ritorno. Perché qualcuno ha deciso impunemente di spezzare i suoi sogni le sue aspettative la sua vita.

Quegli striscioni sono come piccoli lumini accesi per non dimenticare. Per pungolare la politica a ricercare la verità. Perché non accada ad un altro Giulio in un’altra parte del mondo. Spegnerli è un atto deplorevole