IL CARABINIERE UCCISO E IL DISASTRO PROPAGANDISTICO

DI UDO GUMPEL

Che disastro propagandistico.

I politici sparavano subito le loro sentenze. Salvini inventa pene non previste, Di Maio chiede che i responsabili siano espulsi, Meloni batte tutti: “Basta far approdare animali”. E l’onda web segue: “Colpa di Carola” e pure Gentiloni sospetta dei nordafricani.

Una volta tanto il capitano e’ piu cauto, chiede solo lavori forzati a vita nella topaia, ma resta coperto sulla nazionalita’.

Gliel’avranno detto, che i sospettati erano altri.

Due americani, ormai rei confessi.

E mo’, che cosa si fa?

Non erano venuti con una nave Ong, ma in aereo, vivevano in un albergo di lusso ed almeno uno dei due era di “buona” famiglia americana.

Ora una campagna anti-americana? Dopo quella anti-tedesca per Carola? Fiaccolata sotto l’Ambasciata in Via Veneto? Niente?

Che disastro.

Erano concittadini del Patron.

E allora zitti e mosca.