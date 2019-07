Non solo caldo boia o uragani, per il clima anche guerre nel mondo

«Il clima come fattore di rischio per i conflitti armati». È da parecchio tempo che questa correlazione è oggetto di studio. Negli ultimi dieci anni il rapporto tra variabilità del clima e conflitti armati organizzati è noto. Rischio certo ma non ancora prevedibile.

La meteorologia, scienza dalle origini antiche. Secondo uno studio pubblicato dall'autorevole rivista scientifica «Nature» i cambiamenti climatici ed ambientali in corso potrebbero provocare nuovi conflitti. La sintesi del titolo rappresenta la conclusione di un articolato ragionamento sul fatto che un nesso tra risorse naturali e ambientali e il clima è del tutto innegabile, per cui il venir meno di determinate risorse (ad esempio prima fra tutte l'acqua) inasprirebbe ed estenderebbe le contese per il loro possesso. Altre conseguenze si produrrebbero anche sul piano degli approvvigionamenti dei paesi cosiddetti 'industrializzati', a cominciare dal fabbisogno energetico che dovrebbe essere regolato con maggior attenzione, se non con cura scrupolosa, soprattutto riducendo sprechi ed inquinamento ambientale…