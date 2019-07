REGIONE LAZIO. DOVE IL CINEMA NON C’È ARRIVA COTRAL

DI COSTANZA OGNIBENI

Non avete il cinema? Ve lo portiamo noi.

Non è la pubblicità dell’ennesimo cineforum in apertura, né di una nuova arena estiva all’aperto, né tantomeno di un drive in. L’originalità di questa iniziativa va oltre ogni aspettativa, poiché non saranno né le piazze né le sale a portare sui maxi schermi i titoli in cartellone, bensì un pullman. Un pullman marcato Cotral, per la precisione, che toccherà sette comuni delle cinque province selezionate dai padri di questa bella idea. E se su Roma e i romani se ne stanno dicendo di tutti i colori, possiamo finalmente accendere una lanterna che per una volta li metterà sotto una buona luce, poiché sono i ragazzi del Piccolo Cinema America, la storica associazione culturale romana che da anni porta il cinema nelle piazze, gli autori di questa bella iniziativa. Le proiezioni sono iniziate il 20 Luglio e andranno avanti fino al 6 Agosto e poiché nulla è stato lasciato al caso, anche la selezione dei film è stata eseguita secondo un preciso criterio: sarà il tema del viaggio il fil rouge che percorrerà il cartellone dell’intera manifestazione; un’attenta selezione di pellicole di qualità di ieri e di oggi, destinate a non avere mai lo stesso pubblico per la loro stessa natura itinerante: si passerà da Genazzano, a Capena, entrambe in provincia di Roma; da Magliano Sabina a Cittaducale nel rietino; da Vallerano in provincia di Viterbo a Pontinia in quel di Latina, per poi tornare nel viterbese a Montalto di Castro per concludere la rassegna. “Sing street”, “Priscilla la regina del deserto” e “Captain Fantastic” sono solo alcuni dei titoli che illumineranno schermi che altrimenti non sarebbero potuti esistere. E se le leggi dei più spietati mercati occidentali affermano che l’offerta va sempre di pari passo alla domanda, gli eroi a capo di questa bella iniziativa, partendo dal presupposto che certe esigenze non nascono fintanto che non vi si entra in contatto, le trasgrediscono in pieno, restituendo al pubblico dei cosiddetti consumatori quel tanto di intelligenza che i burattinai di certi sistemi cercano in ogni modo di misconoscere.