VALERIA FABRIZI: ” VI RACCONTO DI QUANDO FECI INGELOSIRE AVA GARDNER”

DI TOTO TORRI

Valeria Fabrizi l’artista, Tata , nel segno di Walter,suor Costanza.

Valeria, non smette di stupirci come donna e come attrice.La sua vita un romanzo infinito,colmo di grandi soddisfazioni, ma anche tormentato.Una avventura da favola, vissuta con la sua allegria, la sua autoironia che è per pochi talentuosi, tenaci, che hanno la forza e la volontà di arrivare e che riescono a superare tanti ostacoli pur restando fuori dal coro. Su di lei mai rumors , caso mai sempre infondati. Valeria bellissima, ha cavalcato il suo lungo periodo artistico, che tuttora le sorride, il personaggio di Suor Costanza le ha ancora maggiormente dato una enorme popolarità e immensa simpatia da parte di un pubblico adulto ma anche giovane, perché in Valeria gli anni non contano ed è sempre al passo dei tempi, incredibilmente giovane, allegra, disinvolta, non si è mai preoccupata dell’arrivo di qualche ruga e i medici della chirurgia plastica con lei sarebbero disoccupati, si è fatta tutta da sola, con coerenza e chiarezza.Splendida e affascinante ha fatto sognare il pubblico maschile , ma è stata sempre amata anche da quello femminile, fenomeno raro nei riguardi di una donna fascinosa. Orfana di guerra, nata a Verona, per arrivare è stata parrucchiera , impiegata al Catasto di Bologna.Viene

notata e scritturata nei fotoromanzi dell’epoca. Ma lei già a 14 anni aveva il suo pincipe azzurro il grandissimo amato Walter Chiari. Invidiato dagli uomini, amatissimo dalle donne, un attore incredibile di teatro, cinema,televisione. Reputiamo che non ci sia a tuttoggi un suo possibile, lontano erede. Anima inquieta esuberante ha cavalcato da leader incontrastato i mitici anni Sessanta e ne è stato il il protagonista, il più

amato di quel periodo , Walter è il suo idolo. Ma Valeria sposa Tata Gacobetti, un signore, fondatore del Quarteto Cetra, Valeria in lui vefeva l onestà, la perfetta figura di marito e padre e lo ha amato con immensa sincerità. Dalla loro unione nacque Giorgia, una splendida donna, specializzata nella organizzazione grandi eventi.

Un amore tormentato fu dopo in appresso, per Valeria quello per Walter. In quel momento si parlava infatti della grande passione di Ava Gardner, una affascinante star americana, famosa nel mondo e innamorata follemente di Walter Chiari, affascinante, atletico,simpatico, affabulatore e un immenso professionista di cinema, teatro, televisione.

“Come andò quella famosa notte alla Rupe Tarpea, un locale alla moda di Via Veneto”,chiedo a Valeria Fabrizi, che fece ingelosire Ava, con gran baldorra finale.Tu particolarmente affascinante quale brano sussurrasti?”

“Non so dirti quanto ti voglio bene” e lo dedicai a Walter, era un brano famoso di gran moda di Gorni Kramer e Garinei e Giovannini.La Gardner aveva bevuto molto champagne , lanciò sedie, tavoli ,fuggendo via, una quarantina di paparazzi la inseguirono , fu veramente il clou di una notte da Dolce Vita.

Purtroppo,il 1970 fu un anno maledetto per Walter, fu implicato in una losca storia di spaccio per droga.

.. Ti posso garantire che Walter, non faceva uso di quella polvere, venne arrestato e andò in galera a RegIna Coeli dI Roma. Quando uscì, era un uomo distrutto. Gli ultimi cinque anni della sua vita Walter li ha passati a casa mia, tutti i produttori, che aveva fatto arricchire, sparirono e distrutto si appoggiava alla mia spalla, confessandosi per l’intera notte. Una mattina partì per Milano , aveva un incontro con un suo amico vecchio produttore, ma non arrivò mai a quell’appuntamento. Era il 20 dicembre del 1991,morì d’infarto, ma non si seppe mai ,causato da che, in pratica non naturale,da non so cosa… forse si vociferò…ma non è mai venuta a galla la verità penso.

Quanto amore, protezione ho dato a Walter, ero il suo rifugio notturno, si sentiva al riparo da tutto. E quanto amore, affetto alla sua maniera mi ha dato,ero la sua’ paciughina’.Forse proprio per questo, non rinnego nulla e rifarei tutto quello che ti ho raccontato sinceramente”.

“Grazie Valeria”