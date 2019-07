LEONE D’ORO ALLE CANTINE MARISA CUOMO DI FURORE

DI FLAVIO PAGANO

Il Leone d’Oro alla Carriera, massimo riconoscimento al valore imprenditoriale conferito dal Comitato di Presidenza del Gran Premio Internazionale di Venezia, è stato assegnato stamani alle Cantine Marisa Cuomo di Furore, in Costa d’Amalfi. Cuomo rappresenta uno degli esempi più evidenti di come la valorizzazione di un territorio passi anche attraverso le imprese.

L’azienda vinicola, che si estende per oltre 30 ettarii, produce vini fin dal 1980, fra cui il celebre Fiorduva, notissimo anche sul mercato internazionale, e considerato fra i migliori bianchi del mondo.

Di seguito la motivazione dell’ambitissimo riconoscimento:

“Un’azienda che ha fatto della qualità e della valorizzazione del territorio le sue armi vincenti. L’azienda vinicola di Andrea Ferraioli e Marisa Cuomo si estende lungo 30 ettari, ed è uno spettacolo sorprendente quello di una cantina scavata nella roccia, sul mare di Furore, che ammalia lo sguardo e permette al prodotto di raggiungere uno standard di livello insuperabile“.