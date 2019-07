DI ROBERTO BECCANTINI

Gentile [Roberto](https://www.facebook.com/roberto.beccantini.3?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDXbxllECMKlJJrmd20jmgIjRj9UwplsNrGjm-NQqJYDhlUjCOQqRLc3wjpm3xb_cO7BcAwr4isnB7Y&fref=mentions) Beccantini, volevo chiederle una sua, come sempre esauriente, trattazione sul grande tema di questa estate calcistica: quello di cui, già il direttore del Guerin Sportivo definisce “il rifiuto del campione”, o frase simile, da parte delle societa’. Icardi, Niangolan, Dzeko, Higuain, …….sembrano colpiti da identico destino. Cosa sta dietro questo inquietante cambiamento del mondo del calcio?

Gentile Fabio, grazie per l’attenzione che sempre mi dedica. Il suo quesito mi suggerisce una risposta composta, spero non cerchiobottista.

1) Cominciamo da lontano, dal 15 dicembre 1995: la sentenza Bosman ha cambiato e stravolto il calcio. Oggi comandano i giocatori, e i grandi giocatori sono azinede il cui procuratore è l’amministratore delegato. A ciò si aggiunga il mercato aperto e lungo, dettaglio che moltiplica le tentazioni.

2) Può esserci una certa qual coincindenza, fra i giocatori da lei citati: coincidenza temporale, cronologica, fattuale. Anche se i casi Bale e Neymar non sono poi così «distanti» e sposano in pieno la sua tesi.

3) Non trascuri l’impatto familiare: la moglie di Icardi, il fratello di Higuain, la mamma di Rabiot (che non c’entra, ma in passato ha reso l’idea: e come!), eccetera eccetera.

4) I cambi di proprietà, di allenatori, i gusti dei tecnici, i progetti dei club, i problemi legati al Financial Fair Play dell’Uefa; e naturalmente il rendimento dei suddetti. Il calo di Icardi, l’emotività di Higuain, la doppia vita di Nainggolan eccetera.

5) Come ogni partita fa storia a sé, ogni trasferimento pure… Prenda Dzeko: il gennaio di un anno fa, rifiutò il Chelsea e restò alla Roma, oggi è lui a premere per andare all’Inter. Visti, immagino, i programmi non proprio di grandeur.

6) I contratti sono così lunghi e complessi che, a volte, tutti diventano prigionieri di tutti. I giocatori delle società, le società dei giocatori che hanno firmato i contrati da loro stesse offerti o comunque concordati.Non saprei cos’altro aggiungere. Grazie.