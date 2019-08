DI ALESSANDRO GILIOLI

Barche 1. Lo yacht di lusso in cui Checco Zalone spiega al figlio che stare a bordo di quel panfilo non è la vera felicità: la vera felicità è stare sullo yacht molto più di lusso che sta incrociando accanto. Didascalica ma splendida parabola sulla voracità mai soddisfatta di un mondo basato sui soldi.



Barche 2. Quella con cui Giovanni Soldini ha fatto la traversata del Pacifico: all’arrivo ha raccontato di aver dovuto adattare la prua e un po’ tutta la chiglia per evitare impatti violenti contro le “isole di plastica” presenti lungo la rotta, altrimenti rischiava di naufragarci dentro. Nella plastica.



Barche 3. I grattacieli da crociera che entrano nei canali di Venezia, scarrocciano sulle banchine, speronano i battelli e fanno inchini di arroganza: anche loro bel simbolo della legge del più forte, del più grosso, del più ricco.



Barche 4. Le navi cariche di armi che vanno su e giù per il Mediterraneo, loro indisturbate, destinazione Arabia Saudita, Libia, Siria, e chi più ne ha più ne venda. Spesso passano proprio là sotto, tra Lampedusa e la Libia. Mi immagino la scena, il carico di armi da guerra e quello di umani in fuga dalle guerre che si salutano in mare.



Barche 5. Una volta al Baobab un migrante mi ha raccontato che a Misurata ci sono diversi moli in mano ai trafficanti e il molo da cui uno parte per l’Italia dipende da quanti soldi la famiglia può spedire agli scafisti con Western Union. La sua, di famiglia, ormai ne aveva pochi e lui è finito su un barchino di legno scassato senza scafisti a bordo, con il timone inchiodato verso nord-nord ovest, vada come vada.



Barche 6. C’è un politico che conosco che si è indebitato per decenni, con questa cosa di Mediterranea, altro che “casta”. Ce n’è un altro che qualche anno fa passava l’estate come da foto sotto, ora è nel carcere di Bollate. I politici non sono tutti uguali, no.



Barche 7. Nel Ferragosto di 28 anni fa incontrai, in una Milano deserta, un gruppo di albanesi straccioni arrivati pochi giorni prima a Bari con la Vlora. La Vlora fu il primo grande sbarco in Italia. Per paradosso, era una nave italiana, costruita ad Ancona. L’hanno demolita in Turchia nel 1996.



Barche 8. Lo yacht di Roman Abramovich è costato 1 miliardo e 330 milioni di euro, è lungo 130 metri, ha due eliporti e un sistema di rilevamento missilistico. Pare però che non sia il più caro del mondo: un magnate malese molto riservato ha pagato più del doppio per l’History Supreme, tutto oro e platino.



Barche 9. A Lampedusa, vicino al campo di calcio, c’è il cimitero delle barche. Sono le carcasse di legno sequestrate negli anni, dopo che hanno scaricato i migranti. È un posto abbandonato, di legni abbandonati. Personalmente invece ci farei un museo delle migrazioni, dove portare le scolaresche, come oggi si fa con Auschwitz

.

Barche 10. A Ellis Island ciascuno può ritrovare i propri antenati emigrati negli Usa in barca. Io ho trovato mio bisnonno, arrivato con una nave di linea dall’Italia, aveva soldi e si stabiliva lì per affari. Ma anche mia bisnonna, che invece era arrivata da Königsberg a vent’anni da sola su una bagnarola e appena dieci dollari in tasca, nessun indirizzo negli Usa, al porto l’hanno pure obbligata a visita medica e doccia. Non so come i due si siano incontrati a New York, il benestante italiano e la poveraccia prussiana. Comunque si sono incontrati e così io sono qui.