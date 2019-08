BILANCI BANCARI: COMPENSI LUNARI E DIVIDENDI GONFIATI

DI GIOVANNI FALCONE

Ogni anno, di questi tempi, si leggono proclami di particolare soddisfazione pronunciati da amministratori di grandi aziende, soprattutto del settore bancario che, alla chiusura del bilancio semestrale, evidenziano utili di bilancio in crescita o comunque molto spesso oltre le attese più ottimistiche.

In qualche caso, un andamento così florido può anche essere contraddetto da quello della economia reale, quando il lavoro si riduce, le aziende scappano delocalizzando la propria produzione, i tavoli di crisi aumentano e l’economia annaspa.

Quando l’azienda va bene, i primi ad essere soddisfatti, oltre al management, sono i dipendenti e i fornitori di servizi della stessa azienda e se parliamo di banche, gli stessi risparmiatori, la cui sorte è molto spesso strettamente legata alle performance dell’istituto.

Questi risultati, così lusinghieri, vengono poi posti a base per il compenso da corrispondere agli stessi amministratori o addirittura, ai soci, per i dividendi da distribuire.

Insomma, tutti fanno festa, tutti sono contenti e noi non possiamo che rallegrarcene come è giusto che sia, senza la necessità di morire d’invidia.

Realtà di gestione

Le esperienze di cronaca degli ultimi anni vissute da alcune banche, apparentemente performanti, spesso anche oltre le previsioni – penso alla Popolari venete per non fare nomi – sono vissute e vegetate per decenni di luce riflessa o comunque artefatta, dove i bilanci non dicevano la verità, nascondendo una realtà che nessuno vedeva, o per ragioni di vista limitata o per altre cause che la magistratura sta cercando.

Sono stati dei bilanci che per anni hanno chiamato crediti quelli che poi, ad un controllo serio da parte della Banca Centrale Europea andavano definite “sofferenze”, per lo più per una ragione molto semplice: mancavano le garanzie perché erano stati erogati “a babbo morto”.

Per chi ancora dice che l’Europa non serve a niente, oggi dovrebbe ricredersi perché almeno in questo caso, attraverso l’applicazione degli “stress test”, è riuscita a leggere e vedere quello che un mondo di orbi per anni non vedeva o ancora peggio, volutamente, occultava. E’ stato un esame, quello degli stress test, in grado di evidenziare la vera solidità patrimoniale degli istituti di credito e quindi raccontare la verità che non era affatto lusinghiera, dove gli utili di bilancio erano così performanti in assenza di ristrutturazioni o accantonamenti adeguati per perdite future.

Queste esperienze, benché negative, dovrebbero indurre chi di competenza, a ratificare queste manifestazioni di entusiasmo che possono sottendere gravi sofferenze future.