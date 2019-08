Palestina dove? Ecco 2 veri Stati, Israele ufficiale e lo Stato dei coloni

West Bank rubato. Settecentocinquantamila abitanti. Centocinquanta insediamenti. Centodiciannove avamposti. Il 42 per cento della West Bank controllato. L’86 per cento di Gerusalemme Est “colonizzata”. Ecco a voi lo Stato dei coloni in Giudea e Samaria, i nomi biblici della West Bank. Dunque i 70 appartamenti palestinesi nel villaggio di Wadi al-Hummus abbattuti, lo schieramento di 1000 israeliani, e quelli che hanno provato a resistere, pestati selvaggiamente. Cronaca dura. Illegalità dell’atto e violenza arrogante nell’eseguirla, ed era già noto. Interessante la fonte attuale. Agenzia di stampa russa mai lontana dal sentire del Cremlino. Conclusione politica: «Israele non ucciderebbe i Palestinesi con tale impunità se non vi fosse il via libera di Donald Trump e del suo ambasciatore prono al volere dei coloni, David Friedman, sostenuto da un Congresso che sembra avere a cuore più gli Israeliani che gli Americani»… CONTINUA SU REMOCONTRO: