APRITE I CUORI, MA NON ASCOLTANO

DI LUCA SOLDI

Dopo SeaEye, continuano i salvataggi dal Mediterraneo.

È l’indice che le partenze sono continue.

E sicuramente che ci saranno tanti morti

In queste ore arrivano le notizie da un’altra Ong che si sta impegnando a salvare vite umane.

Ed al tempo stesso si sta giocando a fare la grande politica sulla pelle dei migranti.

Nessuna considerazione, nessuna pietà e questa volta neppure per i bambini

“Sono 69 le persone salvate la scorsa notte” al largo della Libia. Lo riferisce la ong Open Arms in un tweet, riferendo che a bordo della propria nave ci sono complessivamente 124 naufraghi. “Abbiamo bisogno di un porto sicuro per sbarcare”, aggiunge la ong.

Le persone salvate – scrive ancora Open Arms – hanno “segni evidenti delle torture subite in Libia”. Tra i naufraghi ci sono “due bimbi, due donne in gravidanza, una di nove mesi con contrazioni”.

Buone notizie da Mediterranea.

La Procura di Agrigento ha dissequestrato la Mare Jonio di Mediterranea che era stata posta sotto sequestro probatorio dalla Guardia di Finanza alcune settimane fa, dopo uno sbarco a Lampedusa. Per i pm sono cessate le esigenze probatorie a seguito degli accertamenti tecnici fatti. Di fatto non sussistono gli estremi per procedere a un sequestro preventivo.

Quindi presto Mediterranea tornerà in mare.