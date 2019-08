GEOTERMIA: AMBIENTE, INNOVAZIONE E LAVORO. PRONTA LA LEGGE IN TOSCANA

DI ENRICO ROSSI

Aver escluso gli incentivi per la geotermia dal decreto sulle fonti rinnovabili ha fatto perdere un anno e ha interrotto importanti investimenti per le aree geotermiche, tenendo col fiato sospeso oltre 3mila lavoratori. Prendiamo atto che adesso il governo sta cambiando idea ma chiediamo con assoluta fermezza di sbrigarsi. La Regione Toscana è pronta da molto tempo con una legge rigorosa che prevede un abbattimento delle emissioni del 98% e guarda avanti per il futuro, coniugando ambiente, innovazione e lavoro.

Il mio intervento nel corso della seduta straordinaria del Consiglio regionale di oggi a Larderello sulla geotermia