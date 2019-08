LA LEGA AL 40%? È UNA GRANDE BOLLA (E SI SGONFIERÀ PRESTO)

I rapporti interni, difficili se non addirittura inesistenti. Salvini sa bene (e lo sanno bene gli osservatori politici) di non essere riuscito a conquistare nessun pezzo dello Stato di quelli che garantiscono lunga vita: pessimi i rapporti con gli altri ministri (in primis Trenta e Tria) e soprattuto pessimi i rapporti con i dirigenti e i funzionari dei ministeri; pessimi i rapporti con il Presidente della Repubblica; pessimi i rapporti con la magistratura; pessimi i rapporti con gli alleati di governo; perfino in Polizia ha un sindacato maggioritario contro e in tutto questo anche il suo nord (quello che è interessato all’autonomia e all’abbassamento della pressione fiscale) comincia a dare seri segnali di insofferenza. Salvini è un uomo fondamentalmente solo, rinchiuso nel suo ego ipertrofico e non sarà un caso che l’unico mediatore di spessore che ha al suo fianco, Giancarlo Giorgetti, sia dato in partenza per l’Europa per non fare ombra al capitano. Contento lui…

I rapporti esteri. L’Europa brutta e sporca e cattiva ha dimostrato magnanimità nei confronti del governo italiano rinunciando alla proceduta d’infrazione ma per Salvini rimane uno scoglio. Non è un caso che proprio ieri abbia dichiarato di voler rivedere il trattato di Dublino da solo (ma come? Ma davvero?) e abbia perso rovinosamente su tutta la partita delle nomine. Salvini può contare sulla simpatia esibita di qualche sovranista straniero ma ha dovuto capire presto che i sovranisti (come dice la parola stessa) pensano a se stessi e sono intrinsecamente incapaci (o non interessati) a costruire un asse con chicchessia. Anche la politica internazionale non si fa con le foto sorridenti condivise su twitter e richiede capacità di dialogo e di mediazione. E Salvini su questo non eccelle, no.