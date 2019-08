C’ERA UNA VOLTA LA FIAT

DI GIOVANNI PAGLIA

C’era una volta la Fabbrica Italiana Automobili Torino.

Prendeva un sacco di soldi dallo Stato e in cambio dava molto lavoro e altrettanto sfruttamento.

Poi é diventata americana, ha smesso di pagare le tasse in Italia e non ha nemmeno pensato di dover ringraziare.

Ciò che resta in Sicilia è un uomo dentro una tenda, che ci ricorda di essere da cinque anni in cassa integrazione e senza prospettiva, da quando FCA ha chiuso Termini Imerese e in tanti hanno finto di credere alle storielle di Blutec, che ha preso soldi per salvare la faccia al vecchio padrone e ai governi di turno.

Sempre sulla pelle dei lavoratori.

E tutti zitti come se niente fosse, che qui mica parliamo di povera gente che arriva da lontano.