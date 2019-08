HANNO AFFOSSATO IL TESSILE, MENTRE TUTTO IL MANIFATTURIERO PRECIPITA NEL BUIO

DI LUCA SOLDI

Lo zerovirgola nasconde un drammatico crollo di quel manifatturiero che un tempo era la forza trainante della nostra economia

Lo vediamo ogni giorno nei luoghi a noi più vicini.

Ad evidenziarlo la rilevazione Istat diffuse in queste ore

La produzione industriale torna a mostrare un deciso segno meno a giugno.

L’istituto che monitora statisticamente la nostra economia, dopo il rialzo del mese precedente, registra un calo sia nel confronto rispetto a maggio (-0,2%) sia rispetto a un anno fa: in questo la flessione è dell’1,2%.

Numeri che nel contesto di difficoltà globale sembrano poco appariscenti ma in realtà se ci si veste di un poco di coraggio e si scende nei particolari, evidenziano quanto la situazione appaia subito drammatica.

La produzione è trascinata verso il basso dal settore dei mezzi di trasporto (-7,6% su base annua) e in particolare dall’auto che registra un nuovo crollo del 17,7% rispetto a giugno 2018.

Un trend che non è solo italiano, ma mondiale, sottolinea Istat ma la cosa consola quasi niente.

Le condizioni in cui si trovano ad operare le imprese italiane sono ben più peggiori di quelle delle altre grandi economie del mondo

Il governo italiano sembra avvitato su se stesso, non riesce a trovare il bandolo della matassa

Non riesce ad esprimere alcuna politica economica

Non riesce ad andare oltre i proclami

Posto di fronte alle proprie responsabilità non riesce altro che proporsi nelle sceneggiate verso i complotti delle plutocrazie economiche mondiali.

O peggio si chiude a riccio colpevolizzando il resto dell’Europa.

A giugno, oltre ai mezzi di trasporto, appare drammatico il comparto delle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori dove si evidenzia un crollo del 7,1% rispetto a un anno fa.

Un dramma, appunto, viste le aspettative passate, una vergogna se proviamo a guardare l’assoluta mancanza di attenzione verso il settore che era l’orgoglio della nazione.

Uno dei settori trainanti soffoca delle indifferenze. E non riesce neppure ad emergere grazie al tema che poteva sembrare risolutivo, quello caro al distretto pratese, quello del riciclo, della rigenerazione, del riutilizzo delle materie prime.

Ed il senso di abbandono vale per Prato come per il resto del mondo produttivo.

Gli unici segnali positivi arrivano dalla produzione di prodotti farmaceutici (+6% su base annua) e dalla fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (+5,3%). In calo rispetto a giugno 2018 è anche la produzione di macchinari (-3%): un segnale delle difficoltà dell’indotto, penalizzato anche in questo caso dal crollo del settore auto. Dati che, come sottolinea l’Istat, portano nei primi sei mesi dell’anno a una contrazione della produzione industriale (-0,8%) che diventa “più marcata per il solo comparto manifatturiero (-1,2%)”.

Salvano i numero il commercio a dettaglio con un +2%.

Ma anche qui si tratta di una media di cui esser poco fieri.

Cresce il commercio online, crollano i piccoli esercizi

Pare crescere un poco, per chi può permettermelo, solo il risparmio indicando di nuovo come la paura sia l’unica attività in cui il governo riesce bene

Stagna la grande distribuzione, avanzano i discount.

Ed ancora di più deprimono i modi con cui si sono diffusi i dati.

Nascosti, minimizzati, appunto.

Rendendo più drammatico il pensiero del rientro dalle ferie estive quando tutto si scontrerà con la realtà

Tutto rimandato a settembre, impegni, promesse

Sperando nel soccorso dei saldi, del turismo.

Sperando di continuare ad alimentare la guerra fra gli ultimi e gli ultimi degli ultimi, in una litania infinita.

Ma le paure generate non sono a costo zero e si ripercuotono su tutto a cominciare proprio dall’economia