LEONARDO, MORTO DI BOTTE A DUE ANNI, NELL’INDIFFERENZA GENERALE

Lo scopriamo oggi dalla stampa, che racconta coma la nonna del bimbo abbia chiesto aiuto ai servizi sociali, preoccupata dal comportamento della figlia e dalle minacce dell’uomo violento che viveva con lei.

Aveva ottenuto un appuntamento per il 23 maggio, ma è stato troppo tardi: proprio quel giorno infatti il bimbo è morto, probabilmente per un calcio che gli è stato fatale.

Alcuni giornali scrivono che, nonostante la situazione della madre fosse nota ai servizi sociali, nessun assistente si era ancora recato nell’appartamento a vedere di persona le condizioni della casa e del bambino.

Perché? Non lo sappiamo. Spero che l’amministrazione comunale di Novara lo chiarisca.

Ma temo la risposta sia sempre la stessa: poco personale, troppi casi, pochi fondi.

Quando i giornali titolano ‘tagli ai servizi sociali’ in pochi capiscono di cosa si stia realmente parlando. E così da molti anni la politica taglia, riduce, comprime nell’indifferenza più generale.

Lo schema retorico delle destre e dei liberisti è sempre lo stesso: meno tasse, meno Stato, meno servizi sociali. Chi è in difficoltà è causa del suo male, è colpevole, si arrangiasse da solo. Ma di cosa poteva mai essere colpevole il piccolo Leonardo? Colpevole di essere nato dalle persone sbagliate?

Oggi abbiamo l’occasione di capire cosa significano quei titoli e quei tagli: significano bambini abbandonati alla propria sorte, interventi tardivi, persone le cui condizioni socio-psicologiche scivolano ogni giorno più giù, su quel piano inclinato su cui scivola ogni società fondata sull’individialismo e sull’indifferenza. È per questo che gente come noi continua a lottare anche quando tutto sembra perduto: per avere un mondo in cui possano essere salvati tutti coloro che è possibile salvare.

Nessuno deve restare solo. Mai.

Su questa vicenda interrogherò il Ministro delle politiche sociali.