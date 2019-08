PUGLIA E REDDITO DI CITTADINANZA. NIENTE INCONTRO CON DI MAIO? VERRAI SEGNALATO

DI NICOLA FRATOIANNI

Hai ricevuto il reddito di cittadinanza?

Sei costretto a presentarti a Bari, il 2 agosto, pare alla presenza di Luigi Di Maio.

Se non ti presenti verrai segnalato ai sensi della legge 26 del 2019, cioè quella che istituisce il reddito di cittadinanza. Che fanno, lo tolgono?

Questa è la comunicazione che è arrivata ai 23 mila beneficiari pugliesi del reddito.

Che senso ha questa roba? Io mi auguro non sia il malsano tentativo di mettere in piazza la folla dei “poveri bisognosi” festanti e adoranti nei confronti del potere.

Non ne comprendo il senso e per questo chiederemo conto in Parlamento.