SALVINI, FONTANA E ZAIA ED IL LORO PERICOLOSO TIRA E MOLLA SULL’ AUTONOMIA

DI NICOLA FRATOIANNI

Salvini, Zaia, Fontana (con il concorso davvero incomprensibile di una parte del PD), stanno continuando un gioco al tira e molla molto pericoloso per l’unità nazionale e per i diritti dei cittadini del Mezzogiorno, e che chiamano autonomia.

Il tutto avviene nei tavolini del governo, quasi a trattativa privata, e ogni giorno ne leggiamo sulla stampa.

Al di là delle chiacchiere su cui i leghisti si dimostrano molto bravi, l’intento è solo uno: più soldi a Lombardia e Veneto, più servizi per i residenti delle due regioni, a scapito degli altri.

Non è un caso che stiano insistendo molto sulla possibilità di assumere regionalmente i docenti e di pagarli come dicono loro. Una partita da quasi 10 miliardi di euro che verrebbero sottratti ai ragazzi e ai docenti del Sud. Non è un caso che pretendano che il residuo fiscale resti al nord.

Non è un caso la foto che vedete e che non è di 20 anni fa, ma molto, molto più recente.

Una schifezza che non potremo accettare mai.