SI SCRIVE: IL GIGANTE E LA BAMBINA, SI LEGGE: VLADIMIR PUTIN E OLGA MISIK

DI MARINA POMANTE

Olga Misik, la 17enne che ha appena terminato il liceo a Voskresensk, una cittadina a Sud di Mosca, e che partecipava alle manifestazioni di protesta contro l’esclusione dei candidati indipendenti dalle elezioni municipali che si terranno nella capitale l’8 settembre, è entrata nel novero dei simboli del nostro tempo.

Un’icona dell’epoca attuale, l’hanno paragonata al ragazzo di piazza Tien’anmen che fermò i carri armati, e forse l’accostamento non è poi così arduo, poiché ambedue hanno placato la forza dei militari, anche se con modi diversi.

Olga non conosceva nemmeno la storia del ragazzo che a Pechino osò affrontare il potere, lei ha fatto solo ciò che le era apparso ovvio fare, sedersi a terra davanti alle truppe antisommossa (Omon) e leggere loro alcuni passi della Costituzione russa. “…A ciascuno sarà garantita la libertà di espressione e di parola… I cittadini avranno il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi, tenere assemblee, incontri e manifestazioni, marce e picchetti”. Questo ha declamato la giovane agli agenti.

Ha cominciato a recitare gli articoli 3, 27 e 31 della Costituzione e gli agenti sono rimasti ammutoliti, e per un po’ non hanno saputo come comportarsi poiché la ragazza non stava tenendo un picchetto o una assemblea non autorizzata e nemmeno stava manifestando. Così per pochi minuti, che sono sembrati un tempo lunghissimo, non hanno fatto niente altro che stare ad ascoltare, insaccati nelle loro mimetiche, sotto i caschi, col manganello in mano e con indosso i giubbetti antiproiettile che tuttavia non potevano ripararli da quelle parole che implicitamente li colpivano inesorabilmente.

I diritti declamati da Olga sono tutti in quel documento varato da Boris Eltsin, il primo presidente della Russia post-sovietica, che aveva preso a modello le leggi fondamentali della Francia e degli Stati Uniti. Lo stesso testo sul quale ha giurato Vladimir Putin, per la prima volta nel 2000 e poi ancora ogni volta che è stato rieletto presidente, nel 2004, nel 2012 e nel 2018.

Erano molti quelli che hanno provato a fare ciò che viene sancito nella Costituzione russa, ma sono stati bloccati e denunciati. Oltre mille persone hanno subito questo fermo di polizia, Olga compresa. Anche se poi molti dei fermati sono stati rilasciati quasi subito, ad alcuni è invece toccato l’arresto e subiranno un processo.

Alexej Navalny, accusato di aver indetto un’adunata non autorizzata, è stato prelevato dalla polizia sotto la sua abitazione, ancor prima ancora che la manifestazione iniziasse, è stato denunciato e condannato a 30 giorni di carcere. La legge infatti consente la libertà di assembramento ma solo dietro autorizzazione, e questa è mancata!

L’escamotage è sempre la solita, l’autorizzazione è negata per ragioni di ordine pubblico, a causa di altri eventi già in programma, per il traffico… Insomma se ci si applica, un buon motivo per dire no, lo si trova sempre e le proteste restano a casa. A meno che ci si accontenti di un permesso che consenta la manifestazione in un luogo distante, di difficile raggiungimento e comunque fuori mano e ben lontano dal centro abitato. Se non fosse drammatico tutto ciò, sarebbe addirittura esilarante.

Da notare che Navalny, dopo essere stato rinchiuso in cella si è sentito male. Secondo quanto affermato dal suo avvocato, forse a causa di un avvelenamento. È stato portato in ospedale e dopo cure piuttosto sommarie è stato “risbattuto” in carcere.

La 17enne Olga Misik era una dei tanti che protestavano, non solo per la questione dell’esclusione dei candidati indipendenti, ma anche contro lo Stato illiberale che sta via via sostituendosi allo Stato democratico nato dallo scioglimento nel 1991 dell’Unione Sovietica.

Il movimento degli oppositori di questo percorso a ritroso, che porta alla morte della democrazia, è la cosiddetta “intellighenzia urbana scontenta”, costituita dalla gioventù russa, che non può riuscire ad avere peso nelle elezioni perché il presidente Putin gode dell’apppoggio di gran parte del corpo elettorale.

Le ragioni intime della protesta sono state illustrate proprio da Olga Misik che grazie alla notorietà derivata dai social, ha spiegato: “Vogliamo una Russia libera, nella quale non avvengano azioni illegali. Nessuno deve avere paura della polizia e dei tribunali”. Ha esortato il Paese ad abbandonare il sentimento di nostalgia dei tempi ormai tramontati, incitando ad “avere la voglia di andare avanti”, spiegando, seppure semplicisticamente ma di certo con efficacia che “La Costituzione non deve sembrare una raccolta di barzellette e il programma del governo non deve essere desunto dai romanzi di George Orwell”.

Non passerà alla storia come Che Guevara o Mandela e nemmeno come Luther king, la giovane Olga e forse col tempo in molti finiranno anche col dimenticarsi del suo gesto, ma una cosa ormai l’ha fatta, ha costretto il Mondo a prendere atto che la Russia che tanti ammirano nella figura del suo premier Vladimir Putin, in fin dei conti è ancora parecchio illiberale e repressiva, ma ha anche raccontato a tutti che c’è un movimento che si oppone a qualcosa che non si può chiamare “regime”, non più, ma che ancora in certi tratti, ne conserva le caratteristiche.