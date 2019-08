COSA ABBIAMO SEPPELLITO QUEST’ESTATE

DI ALESSANDRO GILIOLI

C’è un filo che collega tre episodi di questa estate.

Il primo episodio è la storia della polizia che minaccia un cronista, “so dove abiti”, con il ministro dell’Interno che poco dopo dà del pedofilo al cronista stesso.

La colpa del cronista: aver fatto il suo lavoro, documentando un piccolo episodio di malcostume familista del ministro..

Nulla di così grave, il giro in motoscooter fatto fare al figlio, per quanto non encomiabile; molto di grave, invece, nelle successive minacce della polizia e negli insulti del ministro al videomaker.

In sostanza, con quelle minacce e quegli insulti si è buttato a mare il principio (già consolidato) per cui compito della stampa è controllare i comportamenti del potere e il potere deve accettare (per quanto suo malgrado) questo controllo, perché sono queste le regole del gioco.

Un principio base della democrazia, di regole del gioco appunto.

Sbeffeggiando e insultando il cronista, il ministro ci ha fatto sapere che questo gioco, con queste regole, non vale più.

Il secondo episodio dell’estate è un futile tweet del ministro medesimo, quello in cui usa il termine “zingaraccia”.

Anche questo è il superamento di un principio fino a ieri condiviso: quello per cui in politica non era ammissibile un insulto su base etnica o territoriale.

Tipo ebreaccio, negraccio, napoletanaccio e via a piacere.

Prima non si faceva e basta: si insultava il singolo in quanto singolo, ma non in quanto appartenente a un’etnia o a un territorio. Adesso questo principio non vale più, l’insulto etnico è stato sdoganato da chi è al potere. Siamo ai limiti dell’istigazione all’odio razziale, ma non preoccupatevi, questi limiti verranno superati presto, la strada è spalancata.

La terza vicenda è quella dei due americani che hanno ammazzato un carabiniere a Roma.

Anche qui, la questione politica principale non è tanto che li abbiano bendati – bruttissima violazione di regole ma non inusuale e non tortura cilena. La questione politica più importante è invece che il ministro, attraverso il sito del partito di cui è capo assoluto, abbia preso quella foto e rivendicato di fatto quella violazione dei diritti di un detenuto.

In sostanza, il ministro dell’interno ci ha fatto sapere che è superato e obsoleto anche il principio per cui un detenuto (foss’anche il peggior stragista o mafioso del mondo) ha dei diritti. Per il ministro, siccome uno è un assassino allora gli si può fare ciò che si vuole. Amen. Abbiamo seppellito anche Beccaria.

Ma la vicenda dei due americani ha pure una coda, che è perfino peggiore perché coinvolge purtroppo anche l’opposizione.

Succede infatti che un parlamentare, Ivan Scalfarotto, esercitando una prerogativa pensata apposta per garantire i diritti dei detenuti, va in carcere a verificare le condizioni dei due. Anche questo è (era) un principio base dello Stato di diritto: le carceri non sono bui caveau di arbitrarietà extra legem, per questo si è deciso che i rappresentanti della democrazia possano entrarvi in ogni momento.

Apriti cielo: nella narrazione salviniana questo atto di garanzia è diventato la prova che la sinistra “preferisce” i delinquenti alle vittime. Una porcheria assoluta. Un altro principio di base dello Stato di diritto buttato nel cesso a furor di popolo. Esercitare questo principio, entrare nelle carceri, significava ribadirlo. È – anzi era – una regola della convivenza civile. Oggi invece esercitare questo principio è diventato “stare dalla parte dei delinquenti anziché delle vittime”.

Allucinante.

Così come allucinante è che il tiepido e pavido partito a cui Scalfarotto appartiene non abbia ritenuto di difendere a testa alta lui e questo principio: anzi l’abbia attaccato (Calenda) o abbandonato a se stesso (Zingaretti).

By the way, è proprio così che si perde: non trovando il coraggio di affermare con forza i principi di democrazia attaccati con violenza da chi oggi è al potere e ha cultura democratica zero ma ammirazione a mille per le democrature autoritarie, a cui non a caso va a chiedere milioni di euro.

Cosa pensano Zingaretti e Calenda, che stare zitti sulle violazioni dei principi consenta loro di accaparrarsi una fettina dello spazio politico “marcisca-in-galera ” già saldamente occupato da Salvini e Meloni? Non è bastata la lezione Minniti, come emulazione dell’avversario? È così difficile capire che gli spazi politici non si occupano (specie se già occupatissimi!) bensì si creano – e per crearli serve proprio l’affermazione dei principi con la coerenza delle pratiche?

Abbastanza triste è l’estate in cui il potere nega principi di democrazia secolari e in cui il principale partito di opposizione si vergogna di riaffermarli a testa alta, per paura di andare controvento anche quando il vento puzza così tanto di autoritarismo, democratura e Barabba.