DUE GIORNI FUORI DAL MONDO

DI MARIO RIGLI

Capita a volte che ti riconcili veramente con la natura e ti riconcili, attraverso di lei, anche con te stesso. Riscopri il gusto di lavarti i denti con l’acqua fredda, quasi gelata, di lavarti i denti che ti sono rimasti, pochi come gli anni. Assapori il silenzio assordante del bosco, ti fermi quasi ad ogni passo per ascoltarlo, il silenzio e senti forte dentro, il brusio della tua anima, prima indistinto, poi, via via, sempre più chiaro.

E puoi anche parlarci, pure a voce alta. Distingui nettamente la sua voce dal ronzante brusio dei milioni di api e vespe che fanno il loro incessante lavoro nelle cime degli abeti e dei faggi secolari. Niente ti manca del clangore assordante della città, puoi fare anche a meno delle notizie del telegiornale, dei giornali e del PC, anche se i tuoi amici di FB ti mancano veramente. Quassù, vicino alle nuvole, puoi anche prendere il caffè dieci minuti prima di dormire, sai che lo farai ugualmente perché il tuo cuore rallenta i battiti, la tua anima indossa già il suo pigiama di relax. E pensi allora al caldo afoso di laggiù, alla calura asfissiante di casa mentre ti rimbocchi il lenzuolo ed entri nel tuo mondo di sogno, nel tuo mondo di fiaba. E Lisa ha dato una mano in questo, scegliendo federe ad hoc, federe quasi da bambini.

E allora pensi di scrivere queste tue impressioni, ma non hai carta né biro. Trovi il Pelikan d’oro di Lisa in un nascosto recesso della sua borsa. Devi stare attento, ti dici, tu che perderesti anche tuo figlio o tua madre. Ma scrivi solo per un po’ nello scottex, troppo nobile e gentile il Pelikan per lo scottex. Hai una matita, per fortuna, in un cassetto e continui con quella. Ma dopo un po’ ti fermi. Hai paura di passare per quello della pubblicità, mi pare Dante, che scrive nel rotolo della carta igienica.

Soprattutto non riesci a stare dietro all’accavallarsi di pensieri e di sensazioni che ti frullano dentro, molto diversi, però, dalla frenesia di quelli di città. Ah! le città, mi accorgo ora che sto scrivendo sopra un tavolino di plastica con una tovaglia anch’essa di plastica con tutte le città del mondo. Vedo il Colosseo, l’Arco di Trionfo, la Tour Eiffel, l’Empire State Building, il Tower Bridge, tutto in bianco e nero con qualche macchia colorata. Vedo le città del mondo, ma respiro profondamente l’alito fresco e ossigenato degli abeti e dei faggi.

E continuo a guardarmi dentro.

P.S. Ho trovato una Repubblica e non ho potuto non leggere. Subitaneo, ma momentaneo rientro nella realtà.